SARONNO – È stata Villa Gianetti a fare da cornice, domenica, alla presentazione ufficiale della lista Forza Italia – Noi Moderati, una delle formazioni del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Rienzo Azzi. A prendere la parola sono stati i principali esponenti regionali e provinciali dei due partiti, a testimonianza del forte sostegno politico alla lista saronnese.

Sul palco si sono alternati il vice segretario regionale di Forza Italia Giuseppe Taldone, il segretario provinciale Simone Longhini, il capogruppo in Regione Lombardia Fabrizio Figini, i consiglieri regionali Giuseppe Licata, Sergio Gaddi e Giulio Gallera, oltre al sottosegretario di Regione Lombardia e membro della Direzione Nazionale di Noi Moderati Raffaele Cattaneo. Presente anche il consigliere provinciale Enrico Vettori. A condurre l’evento il delegato cittadino di Forza Italia Giuseppe Anselmo.

Sfilata anche per i 24 candidati della lista, che si sono presentati al pubblico sottolineando la varietà di esperienze e competenze che rappresentano. L’assenza di Rienzo Azzi, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, è stata colmata dalla lettura del suo messaggio, affidata alla capolista Mariassunta Miglino.

Il messaggio del candidato sindaco, accolto da un lungo applauso, ha toccato i temi centrali della campagna elettorale: coesione, competenza e radicamento territoriale.

“Grazie a tutti gli amici che hanno voluto essere con noi oggi. Sono orgoglioso di questa squadra che mi ha accompagnato nella campagna elettorale. Una squadra che tutti riconoscono la più forte, composta di persone che vengono come me dal mondo delle professioni ma anche del commercio, dell’insegnamento, dell’impegno sociale. Insieme faremo grandi cose per la nostra Saronno.

Come sapete abbiamo scelto di non fare liste civiche: pensiamo che sia un valore aggiunto concentrare il voto su partiti con un’organizzazione strutturata. Così sarà più facile dialogare con i livelli provinciali e regionali e portare a casa risultati concreti per la nostra città.

Nella nostra lista abbiamo accolto con piacere persone provenienti da organizzazioni autonome e federate con Forza Italia come Italia C’è di Gianfranco Librandi e da altri partiti del centrodestra come Noi Moderati. Ringrazio davvero tutti: è la prova che il centrodestra è una casa accogliente e coesa e governerà cinque anni.

Come recita il nostro slogan, è ora di voltare finalmente pagina dopo anni di litigi e polemiche interne al centrosinistra. Impegniamoci tutti in questi ultimi giorni per portare a casa il risultato. Viva Saronno!”