SARONNO – Un percorso suggestivo tra fede e arte accompagna i visitatori nella chiesa di San Francesco, dove è stato inaugurato il presepe di Pasqua accanto a quello natalizio. La fotogallery racconta i dettagli di un allestimento che ha già conquistato numerose persone, attirate dalla cura delle scene e dal forte impatto visivo.

Dalla Natività fino agli episodi della Passione, il percorso si sviluppa in ambientazioni ricche di particolari, realizzate con materiali naturali come sabbia, terra e rami. Le statue a misura contribuiscono a rendere l’esperienza immersiva, permettendo di cogliere ogni dettaglio.

Il presepe è frutto di oltre 5 mila ore di lavoro ed è stato realizzato da Giuseppe Ceriani, Mauro Signorelli e Ambrogio Fornari, autori delle scenografie e delle ricostruzioni.

Particolarmente apprezzate le scene della crocifissione e della resurrezione, capaci di trasmettere emozione e raccoglimento. Il progetto, nato dalla passione del prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, rappresenta oggi un punto di riferimento per la comunità.

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