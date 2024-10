GARBAGNATE MILANESE – Ha avuto luogo lo scorso sabato 26 ottobre l’inaugurazione della prima mostra Micologica Città di Garbagnate Milanese, organizza dalla associazione Micologica Bresadola Aps gruppo di Saronno.

Un evento imperdibile per gli appassionati: nella sala polivalente di via Monza, 140 specie di funghi sono state esposte, con accurate descrizioni. Non è inoltre mancata la consulenza degli esperti ai presenti.

Durante la mostra è stato inoltre avviato uno show in modalità automatica della proiezione su “Gli ambienti di crescita dei Funghi” in modalità “Loop All”, in alternanza con la proiezione “Funghi di Garbagnate Milanese”, con ritrovamenti effettuati e fotografati esclusivamente sul territorio di Garbagnate Milanese.

