SARONNO – Oggi, martedì 18 febbraio, si è svolta la prima tappa del progetto “Prevenzione & Serenità 2025”, un’iniziativa che offre alle donne l’opportunità di accedere gratuitamente a visite senologiche per la prevenzione del tumore al seno, all’interno della Clinica Mobile Senologia al Centro e con il coinvolgimento della LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori).

L’evento, ospitato di fronte alla Boutique Assicurativa di Saronno in Via Volonterio 27, si è svolto in concomitanza con l’8° anniversario di Enrico Cantù Assicurazioni ed era aperto alle donne che risiedono o che lavorano a Saronno come segno di ringraziamento per questi anni di accoglienza.

“Prevenzione & Serenità” offre visite senologiche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno alle donne tra i 25 e i 45 anni e over 75, fasce d’età non coperte dai programmi di screening dell’ATS, ma che stanno mostrando un’incidenza crescente della malattia. La diagnosi precoce di questa patologia aumenta la possibilità di guarigione fino al 95%, per questo la prevenzione è davvero preziosa e imprescindibile. Al di fuori di questa opportunità, le donne di questa età devono generalmente ricorrere a visite private, spesso costose e con lunghi tempi di attesa.

Con questo progetto, invece, la prevenzione viene portata direttamente sul territorio, quasi “sull’uscio di casa”, offrendo un servizio di diagnostica di alta qualità, con macchinari all’avanguardia, medici specializzati e motivati e visite accurate. A differenza delle strutture sanitarie, dove il tempo per ogni visita è spesso ridotto, con “Prevenzione & Serenità” ogni donna ha circa 30 minuti per un esame approfondito, che include anche un colloquio personalizzato con il medico. Questo permette una valutazione completa e più dettagliata, sia dal punto di vista anamnestico che diagnostico.

Inoltre, i referti sono consegnati immediatamente, e le donne possono restare in contatto con i medici per chiarimenti o ulteriori informazioni anche dopo la visita, potendo contare su un supporto continuo. I numeri dell’evento: 16 donne visitate oggi, di cui 1 dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

Durante l’intera giornata, è stato inoltre attivo un INFOPOINT per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione oncologica, con personale qualificato a disposizione per rispondere a ogni tipo di domanda, offrendo informazioni cruciali sul tema della prevenzione.

Le prossime tappe del progetto “Prevenzione & Serenità 2025”

Giovedì 16 ottobre, sempre presso la Boutique Assicurativa di Saronno, ci sarà una seconda tappa “Prevenzione & Serenità” riservata questa volta alle clienti di Enrico Cantù Assicurazioni.

A giugno, Enrico Cantù Assicurazione sosterrà invece l’iniziativa Senologia al Centro promossa dal Comune di Saronno, per la durata di un week-end, rafforzando ulteriormente l’impegno nella promozione della prevenzione sul territorio.

“Crediamo in questa iniziativa perché la prevenzione non è solo un’opportunità: è un diritto. Poter intervenire tempestivamente può significare salvare una vita, e quando pensiamo a questo progetto, pensiamo a chi, grazie a una visita effettuata in tempo, ha avuto la possibilità di curarsi prima che fosse troppo tardi. Crediamo in questa iniziativa perché il benessere delle persone può passare anche attraverso il valore che riusciamo a restituire al territorio. Siamo parte di questa comunità, ed è nostro dovere prenderci cura di essa, offrendo alle donne un’opportunità concreta di prevenzione gratuita.” è il commento di Enrico Cantù, fondatore e titolare.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti