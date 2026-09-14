SARONNO – Casco in testa, protezioni indossate e tanta voglia di provare. È stata una domenica di entusiasmo per bambini e volontari quella vissuta ieri, domenica 13 settembre, in piazza del Mercato, dove si è tenuta la dodicesima edizione del “Corso Hobby Sport Young”, dedicato al primo approccio alla moto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. L’appuntamento era inserito anche nel calendario 2026 della Federazione motociclistica italiana.

Protagonista della giornata il Moto Club Saronno, guidato dal presidente Angelo Lovati, con i suoi volontari impegnati nell’accoglienza delle famiglie e nell’organizzazione delle prove. Sotto la guida degli istruttori della Federazione motociclistica italiana, i giovanissimi hanno potuto salire sulle minimoto e affrontare i tracciati allestiti con coni e protezioni, imparando le prime regole per muoversi sulle due ruote in sicurezza.

Accanto alla parte pratica non è mancata quella dedicata all’educazione stradale. All’iniziativa hanno collaborato il Moto Club Saronno, il Lions Club Saronno Insubria e l’Associazione Polizia locale Saronno Apollos, con la presenza della polizia locale di Saronno. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune.

A testimoniare l’attenzione dell’Amministrazione è arrivata anche la visita della sindaca Ilaria Pagani e dell’assessore allo Sport Mauro Lattuada, che hanno incontrato organizzatori, volontari, bambini e famiglie. Per tutta la giornata l’area si è animata con le prove dei piccoli motociclisti, tra concentrazione, qualche comprensibile emozione alla partenza e soprattutto molti sorrisi al termine del percorso. Un successo costruito grazie al lavoro dei volontari e alla collaborazione tra le diverse realtà cittadine, con un obiettivo comune: avvicinare i più piccoli alle due ruote partendo dalla sicurezza e dal rispetto delle regole.

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