SARONNO – Fedeli in piedi lungo le navate e il Santuario gremito per la messa del Primo maggio, momento conclusivo del tradizionale pellegrinaggio partito da Gerenzano nella mattinata di giovedì 1 maggio.

Le immagini raccontano una partecipazione numerosa e composta: il corteo lungo le strade, la croce portata a spalla, i chierichetti in testa e i pellegrini dietro, fino all’ingresso nel Santuario. Qui l’arcivescovo Mario Delpini ha presieduto la celebrazione aprendo il mese mariano, tra richiami alla devozione e alla storia della chiesa saronnese.

Presenti anche le istituzioni di Gerenzano con la sindaca Stefania Castagnoli e gli assessori Pierangelo Borghi ed Emanuele Delpini. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che continua a coinvolgere l’intera comunità.