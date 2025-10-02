SARONNO – Una protesta notturna, improvvisa e decisa, ha animato la città nella serata di mercoledì primo ottobre. Tutto è iniziato attorno alle 22 in piazza Libertà, quando la notizia dell’intervento della marina israeliana contro la Global Sumud Flottilla al largo di Gaza ha raggiunto anche gli attivisti locali. Nel giro di pochi minuti è scattata una mobilitazione che si è trasformata in un presidio e, poco dopo, in un’azione diretta sui binari.

Intorno alle 23 alcuni partecipanti si sono diretti alla stazione di Saronno centro con un occupazione simbolica dei treni in partenza e in arrivo dalla linea per Malpensa. Un episodio simile si è verificato quasi in contemporanea anche alla stazione di Milano Cadorna.

A raccontare lo spirito dell’iniziativa è stato Massimo Uboldi, esponente del Movimento 5 Stelle di Saronno: “Con poco preavviso si è trattato di una mobilitazione d’emergenza che ha bloccato simbolicamente i binari per Malpensa in andata e ritorno. Si continuerà a oltranza finché il nostro governo non garantirà l’incolumità dei cittadini italiani presenti nella flottiglia”.

Negli ultimi mesi la città degli amaretti è stata più volte teatro di manifestazioni in sostegno della popolazione di Gaza. Piazza Libertà, cuore delle iniziative, ha visto presidi e raduni che hanno coinvolto cittadini e realtà associative, confermando una partecipazione costante e una sensibilità che, anche ieri sera, si è tradotta in una nuova azione di protesta.

