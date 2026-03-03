SARONNO – Terzo appuntamento del trofeo “Città di Saronno” e nuovo successo organizzativo per la Pugilistica Saronnese, che nella palestra ex Pizzigoni di via Parini ha offerto una serata intensa di boxe e grande partecipazione di pubblico. Sul ring si sono alternati incontri combattuti e tecnicamente validi, con gli atleti di casa protagonisti di prestazioni convincenti.

A conquistare la vittoria sono stati Gabriele Garruto, Alessia Marinaro, Nathan Sabou, Riccardo Frattini e Gabriel Moscuso, autore di un ko contro un avversario più esperto. Sconfitta ai punti, ma dopo una prova solida, per Micol Licata. Pareggio di valore per Andry Bordes Riera contro il campione lombardo in carica.

Gran finale con il match professionistico tra Gerardo Scalcione e Saad Koshaf: sei riprese equilibrate e combattute, con successo per Scalcione. I maestri Davide Palumbo e Luca Gelosa hanno ringraziato atleti, pubblico, sponsor e l’assessore allo sport Lattuada per il sostegno.

Rivediamo in questa carrellata di immagini tutte le azioni salienti di una bella serata di sport.

