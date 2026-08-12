SARONNO – Cancello riverniciato, tombini ripuliti, tribuna e spogliatoi sistemati: volontari, tifosi e dirigenti del Fbc Saronno si sono nuovamente rimboccati le maniche per rendere più accogliente lo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi.

Non è la prima volta che il club interviene direttamente nell’impianto, che utilizza soltanto per le partite casalinghe, mentre l’attività quotidiana si svolge al centro sportivo Matteotti. Nelle scorse ore è stato riverniciato il malconcio cancello d’ingresso, sono stati puliti i muri circostanti e liberati da foglie e fango i tombini. Lavori anche all’interno, con la pulizia della tribuna coperta, della zona spogliatoi e la sistemazione del verde.

Un intervento effettuato in vista del ritorno del calcio giocato allo stadio dopo la pausa estiva: oggi alle 18 il Fbc Saronno, impegnato nella preparazione al prossimo campionato di Eccellenza, ospiterà infatti in amichevole gli svizzeri del Paradiso.

Non nasconde la propria amarezza il direttore generale biancoceleste Marco Proserpio per le condizioni nelle quali è stato trovato l’impianto: «È una struttura comunale e dovrebbe essere sempre mantenuta in ordine. Non potevamo però accogliere tifosi e squadre ospiti in queste condizioni e così, ancora una volta e gratuitamente, ci abbiamo pensato noi». Il riferimento, specifica Proserpio, va agli altri utilizzatori della struttura, che al termine delle manifestazioni non puliscono e non lasciano in ordine come hanno trovato.

Per discutere del problema, l’assessorato competente ha chiarito che a settembre ci sarà un incontro con tutte le parti in causa per risolvere il problema.

12082026

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