TRADATE – È tempo di bilanci ed è un bilancio che porta tante soddisfazioni quello stilato dalla Cooperativa Sociale AstroNatura al termine del ciclo di appuntamenti “Picnic sotto le stelle cadenti”. Inserite nella splendida cornice del centro didattico scientifico EcoPlanetario, all’interno del parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, le serate dedicate allo sciame meteorico delle Perseidi hanno registrato il tutto esaurito, accogliendo quasi 700 partecipanti. Tante le scie luminose avvistate, i desideri espressi e i teli stesi sul prato da adulti e bambini, che si sono lasciati incantare da un format che ha saputo unire la divulgazione astronomica alle soavi e rilassanti melodie dal vivo della rinomata HarpBeat Orchestra.

“Il successo di questa edizione nasce da una forte sinergia e dal grande rispetto dimostrato dai partecipanti, arrivati con puntualità per vivere la magia del bosco nel pieno rispetto dell’ambiente. Un contributo fondamentale è stato offerto dagli straordinari artisti dell’HarpBeat Orchestra, che con le loro note d’arpa hanno reso uniche ed evocative tutte le serate. Dietro questo risultato c’è infine il costante impegno sul campo di tutti i membri dello staff della Cooperativa AstroNatura, in prima linea insieme al Parco Pineta per offrire un’iniziativa culturale e scientifica di altissimo valore per tutto il territorio”, così gli organizzatori commentano i numeri.

I prossimi appuntamenti in programma:

Per tutti coloro che non sono riusciti a trovare posto a causa del rapido sold out, le attività del Centro Didattico Scientifico continuano per tutta la fine dell’estate e per l’inizio dell’autunno con un ricco calendario di eventi serali e pomeridiani:

Sabato 29 agosto : Picnic sotto le stelle – “ Tanabata: la festa delle stelle ”. Ultimo appuntamento della stagione dedicato ai picnic serali sul prato, per scoprire l’affascinante leggenda orientale delle stelle innamorate. www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/461-picnic-scientifico-sotto-le-stelle— .

Sabato 5 e Domenica 6 settembre : Speciale “ Terra di Mezzo ” (Eventi dedicati al mondo di Tolkien): s abato 5 (sera): Tavoli di Gioco di Ruolo a tema, in collaborazione con i Ruolatori Seriali — Info e iscrizioni www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/457-avventure-nella-terra-di-mezzo ; d omenica 6 (pomeriggio): Laboratori tematici, approfondimenti e conferenze con esperti del settore — Info e iscrizioni www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/452-evento-terra-di-mezzo

Sabato 12 settembre : “ Racconti intorno al fuoco – Miti e leggende del bosco ”. Tornano le suggestive serate attorno al fuoco dedicate a storie e miti antichi. www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/459-racconti-intorno-al-fuoco—miti-e-leggen

Domenica 20 settembre : “ Il (piccolo) bosco incantato ”. Uno degli eventi pomeridiani per famiglie più attesi dell’autunno: un pomeriggio tra natura, laboratori pratici e fantasia. www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/454-evento—il-piccolo-bosco-incantato-con-e

La partecipazione a tutti gli eventi è strettamente soggetta a prenotazione online previa verifica della disponibilità dei posti. Per orari specifici e quote di partecipazione di ciascun evento, consultare le schede dedicate sul sito ufficiale www.centrodidatticoscientifico.it.

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