SARONNO – Domenica 8 novembre è andata in scena la diciassettesima edizione del trofeo master “Città di Saronno”, appuntamento ormai consolidato e molto seguito nel panorama del nuoto Master italiano. Quasi 800 atleti, provenienti da tutta Italia, si sono ritrovati nella piscina saronnese per una giornata intensa di sport, competizione e condivisione. Gli atleti Master della Rari Nantes Saronno hanno svolto al meglio il doppio ruolo di padroni di casa e protagonisti in vasca, accogliendo le società ospiti e contribuendo alla riuscita di una manifestazione caratterizzata da un’organizzazione di qualità. Apprezzati anche l’impianto saronnese, la cura degli spazi e l’attenzione alla manutenzione e alla pulizia della struttura.

Come da tradizione, gli atleti biancoblu si sono suddivisi tra accoglienza, organizzazione e competizione, senza rinunciare a scendere in acqua: ciascuno ha partecipato a una gara individuale e alle mistaffette, composte da due uomini e due donne. Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, la manifestazione ha mantenuto ritmi serrati per tutta la giornata, con oltre 1.330 cartellini gara e più di 80 staffette ai blocchi di partenza. Due i turni di gara, ciascuno della durata di quasi quattro ore, a conferma delle dimensioni e dell’importanza raggiunte dal trofeo.

Per la Rari Nantes Saronno si è trattato anche della prima uscita agonistica della stagione, che ha restituito riscontri cronometrici molto positivi e diversi nuovi record sociali. La squadra, composta da atleti dai 20 agli 84 anni, rappresenta una realtà intergenerazionale unita da uno spirito di gruppo che caratterizza il settore Master saronnese da quasi trent’anni. Particolarmente significativo il numero di nuovi esordi, accolti con entusiasmo da tutto l’ambiente: un segnale della vitalità del gruppo e della capacità dell’impegno e della costanza negli allenamenti di tradursi in soddisfazioni sportive.

Al termine della manifestazione, l’assessore allo Sport del Comune di Saronno, Mauro Lattuada, e l’amministratore unico di Saronno Servizi Ssd, Vincenzo Mulé, hanno salutato i partecipanti e preso parte alle premiazioni dei rappresentanti delle società insieme al direttivo della Rari Nantes Saronno. Entrambi hanno confermato l’impegno dell’Ammistrazione Comunale e della società gestore della piscina nei confronti di tutte le iniziative sportive come questa.

La classifica finale ha visto il Team Lombardia Nuoto Mgm Sport conquistare il primo posto, seguito dai Nuotatori del Carroccio di Legnano e dal Team Insubrika. La società organizzatrice, come da tradizione, ha rinunciato a comparire nella graduatoria finale, lasciando spazio alle società ospiti. Positivo anche il bilancio delle iniziative collaterali, tra cui il servizio gratuito offerto dagli studenti di osteopatia e il banchetto benefico a sostegno dell’associazione “Il sogno di Lan”, che hanno arricchito la giornata con momenti di attenzione e solidarietà.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento da parte della presidente Chiara Cantù, che ha voluto sottolineare il lavoro di squadra alla base dell’organizzazione e la partecipazione di atleti, volontari e collaboratori. Un impegno collettivo che permette alla Rari Nantes Saronno di portare avanti una manifestazione ormai consolidata e di accogliere ogni anno centinaia di nuotatori provenienti da tutta Italia.

Soddisfatto anche Malco Massoni, allenatore capo del settore Master, per i riscontri ottenuti dagli atleti in questa prima uscita stagionale e per l’entusiasmo dimostrato dal gruppo, in particolare dai nuovi arrivati, senza dimenticare la forza instancabile degli atleti veterani. Un risultato che conferma la solidità della squadra e la voglia di continuare a migliorarsi, senza perdere di vista il piacere di stare insieme e condividere la passione per il nuoto. Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Italiano Indoor, in programma a Napoli dal 6 all’8 dicembre. La Rari Nantes Saronno guarda quindi ai prossimi impegni con l’obiettivo di proseguire il percorso sportivo appena iniziato, mantenendo al centro il giusto equilibrio tra competizione, divertimento e voglia di mettersi in gioco.

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