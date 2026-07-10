VALLELUNGA – Dopo il doppio successo nella categoria Gentlemen a Imola, il pilota saronnese Laurence Balestrini è tornato lo scorso 3 luglio in pista a Vallelunga ponendosi ancora tra i protagonisti in un weekend ricco di emozioni.

In questo terzo appuntamento stagionale della Topjet Formula 2000 il pilota saronnese, dopo una sprint race sfortunata durante cui un improvviso problema all’acceleratore ha causato il ritiro, ha reagito benissimo domenica durante la Feature Race dove ha messo nuovamente in mostra tutta la propria determinazione e qualità con un passo gara estremamente competitivo portando a casa un prestigioso quinto posto assoluto, nonché il miglior risultato personale ottenuto finora nella TopJet Formula 2000, oltre al quinto successo stagionale nella classifica Gentleman e un prestigioso terzo posto nella Platinum.

Altro weekend, dunque, ricco di risultati magnifici che consolidano il primo posto nella categoria Gentlemen per Balestrini che, al volante della Dallara F314 schierata dal Team Corbetta Racing, domina la classifica stagionale grazie a prestazioni di altissimo livello.

Le parole del pilota saronnese al termine della gara: “È stato un weekend di altissimo livello, considerando che per me si trattava della prima volta a Vallelunga al volante di una monoposto di Formula 3. Rimane il rammarico per quanto accaduto nella Sprint Race perché eravamo riusciti a prendere il comando della gara e avevamo tutte le carte in regola per giocarci un risultato davvero importante. Purtroppo il guasto all’acceleratore non ci ha lasciato scampo. Allo stesso tempo sono molto soddisfatto della reazione che abbiamo avuto domenica: siamo riusciti a trasformare la delusione in una grande prestazione, conquistando il miglior risultato assoluto della mia carriera nella categoria e un’altra vittoria nella Gentleman”.

La stagione di Laurence Balestrini, dopo il weekend romano a Vallelunga, continuerà il prossimo 17 luglio a Misano dove la Topjet Formula 2000 sarà protagonista in qualità di support race del prestigioso appuntamento italiano del Gt World Challenge Europe.