SARONNO – Il dottor Raffaele Pier Luca Di Francisca, presidente del forum Associazioni Familiari della Provincia di Varese insieme a sua moglie, l’insegnante Nadia Linsalata, e i loro tre figli Chiara, Davide e Luca, ha incontrato il Santo Padre, Papa Francesco, per la terza volta in poco più di tre anni.

La prima volta è stato il 12 novembre 2022 nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, come membro della delegazione italiana del congresso dell’Umec-wuct, unione mondiale educatori e insegnanti cattolici, che è un’organizzazione internazionale accreditata alla Santa Sede e l’Unesco. In questa occasione il pontefice ha chiesto a loro “da dove venite” e alla risposta “da Saronno” lui rispose “di Saronno conosco solo l’amaretto“.

La seconda volta il 4 gennaio 2023 in Aula Paolo VI come consigliere regionale Aimc Lombardia al congresso nazionale dell’Aimc, associazione italiana maestri cattolici, al quale appartiene tramite la sezione Aimc di Saronno dall’ottobre 2014. In questa occasione Di Francisca è stato chiamato dal maestro delle cerimonie pontifice per rappresentante le famiglie presenti all’udienza e con questa occasione è riuscito a consegnare a sua santità una copia della sua tesi di laurea in scienze religiose, sul tema della piattaforma di preghiera della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, intitolata “Click to pray”, della quale Rmpp è responsabile a vari livelli.

Questa ultima volta Di Francisca e la sua famiglia hanno partecipato all’udienza privata concessa all’Uciim, Aimc, Agesc. Questa udienza è rientrata nei festeggiamenti per gli 80 anni delle associazioni Uciim e Aimc e per i 50 anni di Agesc. Papa Francesco ha rivolto un pensiero al tema della famiglia: “Quella di Dio è una pedagogia del dono, una chiamata a vivere in comunione con Lui e con gli altri, come parte di un progetto di fraternità universale, un progetto in cui la famiglia ha un posto centrale e insostituibile. La famiglia! Inoltre questa pedagogia è un invito a riconoscere la dignità di ogni persona, a cominciare da chi è scartato e ai margini, come duemila anni fa erano trattati i pastori, e ad apprezzare il valore di ogni fase della vita, compresa l’infanzia. La famiglia è il centro, non dimenticatelo! (…) Per favore, in famiglia si parli! Famiglia è dialogo, il dialogo che ci fa crescere”.

Anche a questa udienza è stata presente l’insegnante di religione cattolica Giuliana Paterniti Bardi, presidente provinciale Aimc Varese e componente del Direttivo Nazionale Aimc.

(foto dell’udienza)

