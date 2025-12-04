SARONNO – Il 21 novembre, giorno della presentazione al tempio di Maria e della virgo fidelis, l’insegnante di religione cattolica Raffaele Pier Luca Di Francisca è stato nominato membro del consiglio nazionale dell’Aimc (Associazione italiana maestri cattolici), ente accreditato dal Mim per la formazione. La nomina avviene in seguito alla procedura di surroga aperta dopo le dimissioni della consigliera Rose Emanuela, formalizzate il 12 novembre. In base al verbale della commissione elettorale del 5 gennaio 2023, Di Francisca risultava infatti il primo dei non eletti della componente docenti.

Con questo ingresso, diventa il primo uomo nella storia dell’Aimc a sedere nel consiglio nazionale e il secondo cittadino saronnese dopo l’insegnante Giuliana Paterniti Bardi, già al suo secondo mandato, membro del direttivo nazionale e presidente provinciale dell’Aimc di Varese. È proprio Paterniti Bardi, figura di riferimento dell’associazione, ad aver accompagnato fin dall’inizio il percorso del collega: lo accolse nelle attività Aimc appena arrivato dalla Sicilia e lo sostenne nelle tappe della vita associativa, dalle formazioni alle assemblee elettive.

Di Francisca è socio Aimc dal 2014, attivo nella sezione di Saronno – presente sul territorio da oltre 80 anni. Nel 2018 è entrato nel consiglio regionale, ricoprendo l’incarico per oltre un mandato. Nel 2021 ha ricevuto la delega provinciale di Varese per rappresentare l’associazione al forum delle associazioni familiari, di cui è stato co-fondatore e presidente. Il 12 novembre 2022 ha inoltre fatto parte della delegazione Aimc al congresso dell’Umec-Wuct, Unione mondiale degli educatori cattolici.

La data della nomina riveste per lui un significato particolarmente simbolico: Di Francisca è socio dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri) e parente del carabiniere Fedele Di Francisca, vittima di mafia e Medaglia d’argento al valor militare. Il nuovo consigliere ha espresso un sincero ringraziamento alla presidente nazionale, Esther Flocco, e alla segretaria nazionale, che hanno firmato l’atto di surroga, riconoscendo anche il sostegno fondamentale della collega Nadia Linsalata, sua moglie, e dei figli Chiara, Davide e Luca, che lo hanno accompagnato in questi anni di impegno.

L’associazione italiana maestri cattolici è una realtà professionale, laica e cattolica che riunisce insegnanti, dirigenti scolastici e ispettori della scuola dell’infanzia e di base, statale e non statale. Fondata su volontariato e partecipazione democratica, interpreta la professione docente come un servizio educativo e sociale, ispirato ai valori del Vangelo e orientato alla valorizzazione della persona, all’educazione integrale e a una scuola radicata in valori umani e cristiani. È soggetto qualificato dal Miur per la formazione ai sensi del D.M. 5/07/2005 e della direttiva 170/2016.

Opera in tutto il territorio nazionale attraverso sezioni provinciali e regionali, promuovendo crescita professionale, cultura pedagogica e attenzione alla qualità educativa.

Per informazioni sulla sezione Aimc di Saronno è possibile scrivere a [email protected].

(foto di Raffaele Pier Luca Di Francisca)

