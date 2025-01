SARONNO – Ancora una volta è una bella festa di sport la 15^ edizione del meeting “Città di Saronno” dedicato agli atleti promozionali Fisdir e svoltasi domenica 19 gennaio presso la piscina di Saronno.

Organizzata da Rari Nantes Saronno con la collaborazione di Saronno Servizi e il patrocinio del Comune di Saronno, ha visto la partecipazione di 144 atleti appartenenti a 15 squadre provenienti da tutta la Lombardia e da Novara. Le gare, iniziate alle 15, si sono susseguite senza problemi grazie alla consueta presenza di un nutrito gruppo di volontari della Rns e hanno permesso agli atleti di gareggiare sui 25 e sui 50 di metri di tutti gli stili e nelle staffette.

Grande entusiasmo, felicità e allegria hanno caratterizzato il pomeriggio di gare fino alla festa delle premiazioni finali alle quali ha partecipato il presidente della Saronno Servizi Ssd Pietro Insinnamo. Si conferma anche una bella presenza di pubblico a testimonianza del grande successo del movimento dello sport per atleti con disabilità intellettivo-relazionale.

Vince la manifestazione la società Pphb Polisportiva Bergamasca davanti a Asd Aole di Brescia, chiude il podio la squadra Oltretutto 97 di Malgrate (Lecco). Gli 11 nuotatori saronnesi in gara hanno ottenuto il 6^ posto; da segnalare l’esordio della più giovane atleta di tutto l’evento Dahb Fietta classe 2015, proprio della squadra saronnese.

Grande soddisfazione per i tecnici Daniele Spotti, Alessandro Fontanari ed Elia Antonini e per tutta la società per essere parte di un movimento ormai punto di riferimento per lo sport accessibile a tutti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti