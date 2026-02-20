SARONNO – Il 7-8 e 14-15 febbraio sono stati due fine settimana molto intensi che hanno caratterizzato l’attività Master della Rari Nantes Saronno, scesa in vasca a Lodi per disputare i Campionati Regionali di Nuoto Master.

La manifestazione ha registrato il nuovo record di iscritti con oltre 2000 atleti partecipanti, in rappresentanza di 104 società lombarde, disputando più di 3700 gare; record assoluto anche per il numero di staffette iscritte: 770 formazioni.

Sono numeri davvero straordinari per una manifestazione che aggrega persone dai 20 ai 100 anni, uniti dalla passione per il nuoto.

Il livello tecnico dei Campionati Regionali ogni anno è sempre più alto, con l’ingresso di ex-agonisti e atleti master sempre più allenati. In questo panorama sportivo in costante crescita, la Rari Nantes Saronno ha conquistato la seconda posizione dietro al Team Lombardia Nuoto, migliorando il punteggio dello scorso anno e confermando l’ottimo stato di forma. Al terzo posto l’Aquamore Acqua 13, squadra campione del 2025. La squadra saronnese è tra le prime società in Regione da oltre 20 anni grazie al lavoro sinergico e costante di tutto lo Staff (tecnico e dirigenziale).

Oltre 100 atleti della società hanno risposto alla chiamata per questo appuntamento e con un grandissimo lavoro strategico sono state schierate anche 40 staffette. Per la prima volta nella storia della società è stato possibile schierare la Mistaffetta M320, ovvero una staffetta che potesse raggiungere quota 320 con la sommatoria dell’età dei suoi componenti. Velleda Cernich, Mario Buzzetti, Mirna Grazioli e Maurizio Massoni hanno partecipato e vinto due medaglie d’oro in questa categoria, partecipando rispettivamente con la Mistaffetta Mista e la Mistaffetta Stile Libero.

La squadra ha vinto 33 ori, 15 argenti e 16 bronzi per un totale di 64 medaglie. Tantissimi miglioramenti personali e numerosi record societari hanno reso questa manifestazione ricca di soddisfazioni. Tutti gli atleti partecipanti hanno contribuito in modo significativo al risultato finale, nessuno escluso, perché ogni gara individuale e ogni staffetta portava punti alla squadra. Ancora una volta la Rari Nantes Saronno ha saputo valorizzare il forte spirito di squadra, segno distintivo di una formazione leader nel panorama regionale e nazionale.

