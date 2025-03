SARONNO – Pomeriggio di gare in piscina a Saronno: il 23 marzo infatti si è svolto il 18^ trofeo Saronno Famosi nonché seconda tappa del “Meeting dell’amicizia 2025”dedicato ai nuotatori del settore Propaganda.

Nove le squadre partecipanti Aqua1 Village di Castano Primo, Meda Nuoto Team, Nuoto Club Gudo, Sporting Club 63 di Mozzate, SG Arese, Como Nuoto, Omnia Sport Caronno e Pralino sport di Porlezza. Organizzatrice la Rari Nantes Saronno che insieme alla Saronno Servizi Ssd ha gestito l’evento che ha visto la partecipazione di 122 atleti per la prima parte riservata agli atleti più piccoli – categorie esordienti C e B – e 90 per la seconda parte riservata ai nuotatori più grandi dagli esordienti A fino agli assoluti.

La squadra saronnese ha conquistato 17 medaglie individuali tra primo e secondo turno e tre con le staffette. Presente alla premiazioni Pietro Insinnamo presidente della Saronno Servizi Ssd. Grande aiuto da parte dei sempre presenti volontari Rns tra master, genitori e simpatizzanti e bella presenza di pubblico che ha potuto apprezzare questo bel pomeriggio di sport e divertimento. Complimenti da parte della società allo staff tecnico del settore coordinato da Elena Tescola.

Prossima tappa per i propaganda sarà a Porlezza nel mese di maggio, mentre a Saronno l’evento che chiuderà la stagione organizzativa sarà il 34^ Trofeo “Città di Saronno “ dedicato agli agonisti.