SARONNO – Il trofeo master “Città di Saronno” è giunto alla sedicesima edizione, confermandosi una delle gare più seguite dai nuotatori master italiani. Circa 750 atleti hanno colorato l’impianto natatorio cittadino con buone prestazioni, tifo appassionato e voglia di divertirsi.

Gli atleti master della Rari Nantes Saronno hanno fatto i doveri di casa nel migliore dei modi, accogliendo gli ospiti e garantendo un servizio organizzativo altamente qualitativo. Nonostante ciò hanno voluto onorare il trofeo partecipando ad una gara individuale e alle staffette, momento di squadra assoluto che ha emozionato tutti i presenti.

Per questa prima uscita stagionale ci sono stati ottimi riscontri cronometrici e diversi record sociali migliorati. La squadra saronnese è composta da atleti di diverse età, dai 20 agli 83 anni, uniti dal forte spirito di squadra che caratterizza Saronno da più di 25 anni. Sono scesi in vasca per i colori saronnesi tutti gli atleti che settimanalmente si allenano tra le corsie della piscina e atleti che hanno scelto di gareggiare per la Rari Nantes nonostante la distanza, come Elena Bernardini da Piacenza e Anna Posca da Como. Diversi gli esordi che hanno caratterizzato questa giornata, in particolare, il ritorno di Stefano Borghi nella categoria M65, ex-allenatore ed ex-presidente della società e della giovane Camilla Carbone che ha stabilito la miglior prestazione nazionale nei 50 dorso nella categoria M20.

Al termine della manifestazione, l’assessore allo Sport del comune di Saronno, Mauro Lattuada, ha premiato i rappresentanti delle società e ha portato i saluti da parte dell’Amministrazione comunale. La classifica finale ha visto il team Lombardia nuoto Mgm Sport sul gradino più alto del podio, seguita dai Nuotatori del Carroccio di Legnano e dalla Sport Training 2 ssd. La società di casa, come da tradizione, si è tolta dalla classifica finale in segno di ospitalità.

Il prossimo obiettivo della Rari Nantes Saronno sarà il campionato Italiano Indoor a Torino dal 6 al 8 dicembre, la squadra sta organizzando la trasferta per onorare l’appuntamento e per difendere il secondo posto della passata edizione, sempre con uno sguardo rivolto alla giusta combinazione tra sport, divertimento e voglia di mettersi in gioco.

