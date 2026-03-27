SARONNO – Conquistate 23 medaglie individuali e otto in staffetta per i nuotatori della Rari Nantes Saronno nel trofeo dedicato alle categorie Propaganda. Domenica 22 marzo, in collaborazione con Saronno Servizi Ssd, si è svolta la 19^manifestazione del Trofeo” Saronno Famosi ” all’ interno del meeting dell’amicizia.

Sei le squadre ospiti: Sg Sport Arese, Omnia sport Caronno, Acqua1 village di Castano Primo, Nuoto club Gudo, Meda nuoto e Sporting club 63 Mozzate, per un totale di 220 atleti. La gara è stata inaugurata dagli atleti più piccoli per le categorie es C e B( dall’ anno 2015 al 2019). Nella seconda parte hanno gareggiato gli atleti più grandi per le categorie Esordienti A , Ragazzi e Assoluti (dall’ anno 2015 e precedenti).

Questo consueto appuntamento sportivo, evidenzia il raggiungimento dei primi obiettivi tecnici e di autonomia personale, per i bambini più piccoli.

Per i grandi, la presenza costante agli allenamenti, ha creato un’ armonia di squadra, volta a migliorare tecnicamente ” Insieme”. Contento lo staff tecnico del settore guidato da Elena Tescola. Il bel pomeriggio di sport è stato contornato dall’ottima organizzazione dei volontari e da un pubblico entusiasta e partecipe.

Prossimo appuntamento per il gruppo propaganda, domenica 3 maggio presso la piscina di Mozzate. Nella piscina di casa, invece, si svolgerà il 25 aprile l’ultima manifestazione da organizzatori vale a dire l’ormai storico Trofeo Città di Saronno del settore agonistico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09