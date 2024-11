SARONNO – La 15^ edizione del trofeo master “Città di Saronno” torna all’antica formula della singola giornata ma con un programma gare che ha incuriosito comunque quasi 800 atleti. La nuova vasca coperta ha favorito una distribuzione più razionale dei partecipanti che hanno potuto godere di più spazio e comfort.

Gli atleti master della Rari Nantes Saronno hanno fatto i doveri di casa nel migliore dei modi, accogliendo gli ospiti e garantendo un servizio organizzativo altamente qualitativo. Nonostante ciò hanno voluto onorare il Trofeo partecipando ad una gara individuale e alle staffette, momento di squadra assoluto che ha emozionato e stupito tutti. Per questa prima uscita stagionale ci sono stati ottimi riscontri cronometrici e diversi record sociali migliorati ma la voglia di mettersi in gioco e il forte spirito di squadra sono stati i due elementi più caratterizzanti della giornata.

Ottima e super apprezzata la presenza del Cfto con i tirocinanti osteopati, nonché quella del banchetto benefico dell’associazione “Il sogno di Lan” che hanno contribuito a rendere ancora più speciale questa giornata di sport. Dopo una giornata di gare individuali e staffette, le premiazioni delle prime società presenziate dall’assessore allo sport Gabriele Musarò e dal presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo hanno visto vincere il Team Lombardia Mgm Nuoto, davanti ai Nuotatori del Carroccio e all’Acqua 1 village (la società di casa come consuetudine si toglie dalla classifica).

Il prossimo obiettivo per la squadra master saronnese sarà il Campionato Italiano Indoor a Torino dal 6 al 8 dicembre, la squadra sta organizzando la trasferta per onorare l’appuntamento e per schierare la miglior formazione possibile, sempre con uno sguardo rivolto alla giusta combinazione tra fare sport, divertirsi e confrontarsi con sé stessi e con gli altri.