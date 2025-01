SARONNO – Primo appuntamento natatorio del 2025 per la squadra Master della Rari Nantes Saronno.

In questi giorni la squadra festeggia il 25esimo anno di presenza nel Circuito nazionale Supermaster della Federazione Italiana Nuoto: un traguardo importante che sancisce la solidità e la forza aggregativa della Rari Nantes nel panorama dello sport master.

A Novara erano presenti quasi 800 atleti, in rappresentanza di circa 80 società provenienti da tutta Italia. La Rari Nantes Saronno si è classificata al secondo posto, alle spalle del Team Lombardia Nuoto. Al terzo posto i nuotatori dell’Acqua13, società lombarda con base al Bocconi Sport Center di Milano.

Tanta soddisfazione per l’approccio alle gare, per l’impegno e i buoni riscontri cronometrici da parte di tutti gli atleti Rns iscritti. Diversi i Record societari migliorati, tra cui il primato della staffetta 4×50 SL M240 maschile. È stato un buon test in vista dell’appuntamento più importante di questo inizio 2025: i Campionati Regionali Lombardi che si svolgeranno a Lodi nei weekend 15-16 e 22-23 febbraio.

(foto di Natatio Master Team)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti