SARONNO – Si chiude con un’altra esperienza di prestigio il brillante finale di giugno della Rari Nantes Saronno. Dopo le convocazioni di Tommaso Porcu e Leonid Angaroni con la rappresentativa della Lombardia, anche Eleni Moia ha portato i colori biancazzurri su uno dei palcoscenici più importanti del nuoto internazionale, partecipando domenica 28 giugno alla 62esima edizione del Meeting Internazionale Sette Colli di Roma.

Il Sette Colli è il meeting natatorio più antico del mondo e rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale, richiamando ogni anno i migliori interpreti della disciplina nella storica piscina del Foro Italico.

Qualificatasi nei 200 farfalla, la portacolori della Rari Nantes Saronno ha affrontato con personalità la sua prima esperienza nell’impianto romano, teatro di sfide tra i più grandi nuotatori del panorama mondiale.

In un’edizione impreziosita da record italiani e da due record del mondo, Eleni Moia ha disputato una prova tatticamente impeccabile. La nuotatrice saronnese è infatti riuscita a recuperare ben otto posizioni rispetto alla graduatoria d’ingresso, confermando il proprio valore in un contesto tecnico di altissimo livello.

La partecipazione al Meeting Internazionale Sette Colli rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione per la Rari Nantes Saronno, che conclude così un intenso periodo di trasferte ai massimi livelli del nuoto italiano e internazionale, confermando la qualità del lavoro svolto nella crescita dei propri atleti.

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