SARONNO – Si sono appena conclusi a Milano e Monza i due fine settimana dedicati ai campionati regionali di categoria invernali, appuntamento di grande rilievo nel panorama del nuoto giovanile lombardo, che anche quest’anno ha confermato un livello tecnico particolarmente elevato.

La partecipazione della Rari Nantes Saronno è stata significativa sin dai numeri: 30 atleti qualificati, 92 gare individuali disputate e 18 staffette. Un dato che testimonia la solidità e la profondità del gruppo, capace di essere presente in maniera capillare all’interno della manifestazione. Il bilancio complessivo è altamente positivo. La maggior parte degli atleti si è distinta per impegno e determinazione, ottenendo prestazioni di rilievo, in alcuni casi di assoluto valore. Al termine della competizione sono state conquistate 10 medaglie, risultato accompagnato da numerosi piazzamenti e da diversi quarti posti che, pur lasciando un pizzico di rammarico per il podio sfiorato, confermano la crescita tecnica del team.

Tra i protagonisti spicca Fabrizio Fuscaldo, autore di una prestazione di alto profilo con una medaglia d’oro nei 50 dorso, un argento nei 100 dorso e un bronzo nei 50 rana. Ottimi risultati anche per Tommaso Porcu, argento nei 200 rana e bronzo nei 50 rana, e per Riccardo Scarantino, secondo classificato nei 50 stile libero.

Sul fronte femminile si segnalano l’argento di Eleni Moia nei 200 farfalla e quello di Vittoria Niggi nei 200 dorso. Completano il medagliere il bronzo di Rebecca Borroni nei 50 rana e quello di Dora Tramonti nei 100 misti.

L’importanza dei risultati ottenuti trova conferma nella qualificazione di diversi atleti ai prossimi Criteria Nazionali Giovanili di Riccione, in programma tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Nonostante la soddisfazione per quanto raggiunto, la stagione è tutt’altro che conclusa. Il gruppo guarda già ai prossimi impegni con entusiasmo e determinazione, consapevole del percorso di crescita intrapreso e delle ulteriori sfide che lo attendono.

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