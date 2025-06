SARONNO – Si è conclusa in bellezza la trasferta in Svizzera della Rns. La società saronnese ha partecipato per la seconda volta al Meeting Internazionale del Castello, svoltosi a Bellinzona il 30 maggio e il 1 giugno. Anche quest’anno tante soddisfazioni in vasca e una piacevole serenità nei momenti liberi.

Le belle prestazioni e le diverse medaglie conquistate piazzano la Rari Nantes in un ottimo secondo posto nel medagliere. Impeccabile l’organizzazione sia della squadra ospitante, il Turrita Nuoto, che dello staff Rns che ha permesso ai numerosi atleti di Saronno impegnati nella trasferta (40) di trovarsi a proprio agio, usufruendo di tutte le comodità necessarie per affrontare al meglio l’impegnativa due giorni.

I giovanissimi, coinvolti per la prima volta in una manifestazione lontano da casa, hanno potuto “testare” la loro autonomia, mettendosi in gioco e facendo tanta esperienza senza le famiglie al seguito; gli atleti più maturi ed esperti hanno avuto il privilegio di nuotare e provare a sfidare campioni internazionali dal palmares stellare. Anche il meteo, quest’anno perfetto a parte un po’ di vento il secondo giorno, ha aiutato nella riuscita della trasferta che si è rivelata un successo sia individuale che di squadra, sia prestazionale che di gruppo.

