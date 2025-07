SARONNO – I campionati italiani di nuoto Master 2025 sono stati per la Rari Nantes Saronno la conferma di una stagione strepitosa. La federazione italiana nuoto ha definito la manifestazione di Riccione, svoltasi dal 24 al 29 giugno, un’edizione da record per numero di partecipanti (4221 atleti iscritti provenienti da tutta Italia) e per il tasso tecnico espresso (sono stati registrati diversi record mondiali, europei e molti record Italiani). La straordinaria varietà anagrafica dei partecipanti è uno dei tratti distintivi di questa manifestazione e anche i Master della Rari Nantes incarnano perfettamente questa caratteristica: la più giovane atleta saronnese in gara è stata Emma Viapiana, al suo esordio in campionato, mentre i veterani del gruppo sono stati Velleda Cernich (classe 1942) e Mario Buzzetti (classe 1943), veri simboli di longevità sportiva.

La Rari Nantes Saronno ha schierato 50 atleti e 35 staffette per poter competere al meglio nella classifica del Campionato Italiano a squadre che comprende, oltre ai Campionati stessi, anche le gare svolte nel circuito nazionale Supermaster e le staffette dei campionati Regionali invernali. Gara dopo gara la squadra saronnese ha scalato la classifica provvisoria balzando al comando proprio prima della manifestazione di Riccione. Questo dato è la vera forza della squadra perché la partecipazione costante e continua alle gare del Circuito ha permesso di raccogliere punti preziosissimi e poter gestire il vantaggio, seppur minimo. Durante i campionati italiani di Riccione è stata una sfida combattuta, giorno dopo giorno, con la società sportiva Il Gabbiano di Napoli, i Nuotatori Genovesi e Firenze Nuota Master.

Prima dell’ultima giornata pochi punti separavano le tre squadre ma il forte spirito di squadra, la voglia di superarsi e la grande determinazione hanno permesso alla Rari Nantes Saronno di salire sul gradino più alto del podio. Nella classifica finale del Campionato Italiano di Società 2025 – Fascia C (fino a 110 atleti) la Rari Nantes Saronno vince il titolo italiano per la seconda volta nella sua storia, ben 19 anni dopo il primo titolo targato 2006. La storia è ancora più emozionante perché diversi atleti hanno vissuto insieme entrambi i successi, rendendo questo titolo ancora più speciale.

Nella classifica assoluta la Rns è 11^ su 577 squadre in Italia.

Non sono mancati i riconoscimenti per alcuni atleti:

Velleda Cernich M80 premiata con la medaglia d’argento del Circuito Supermaster (punteggio determinato dalla somma delle migliori 5 gare diverse svolte nel circuito nazionale);

Andrea De Marco M55 premiato per aver completato la speciale classifica “IronMaster” (aver effettuato tutte le 18 gare che compongono le diverse specialità natatorie).

Diverse medaglie sono state raccolte dagli atleti di Saronno durante i Campionati Italiani di Riccione:

Annamaria Posca M50 oro nei 400 misti, argento nei 200 farfalla

Daniele Buzzetti M55 argento nei 200 stile libero

Federico Urban M40 argento nei 200 rana

Velleda Cernich M80 oro nei 50 e 100 rana, argento nei 50 stile libero

Marika Soffientini M30 argento nei 50 e bronzo nei 100 rana

Michele Bernasconi M50 argento nei 100 dorso

Patrizia Borio M50 bronzo nei 50 stile libero

Lo sport master ha la capacità di unire generazioni e la squadra saronnese è tra le formazioni più longeve nel panorama italiano, con atleti che da oltre 25 anni seguono la loro passione e che si mettono anche al servizio dei più piccoli e dei più fragili, aiutando nell’organizzazione delle attività propaganda e del settore disabili. Tutto questo però non sarebbe possibile senza la speciale collaborazione con Saronno Servizi che fornisce sempre adeguato spazio acqua per promuovere tutte le attività sportive della Rari Nantes Saronno.

La stagione però non è ancora finita: ad agosto sei atleti voleranno a Singapore per partecipare ai campionati mondiali di Nuoto Master e a settembre la Rari Nantes Saronno concluderà la stagione con i Campionati Italiani Master di Nuoto in Acque Libere a Piombino. Particolare ringraziamento dalla dirigenza della società- tutta presente anch’essa in qualità di atleti master all’evento – al responsabile tecnico Malco Massoni e al resto dello staff master per aver lavorato instancabilmente per il raggiungimento di questo importante risultato.