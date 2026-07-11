SARONNO – Un fine giugno da incorniciare per la Rari Nantes Saronno, capace di portare i propri atleti sui più importanti palcoscenici del nuoto italiano. Dalle rappresentative regionali ai meeting internazionali, tre giovani nuotatori saronnesi hanno vissuto esperienze di altissimo livello, confermando la qualità del lavoro svolto dalla società e la crescita costante del vivaio biancazzurro. Il primo a mettersi in evidenza è stato Tommaso Porcu, selezionato dalla Commissione Tecnica Lombarda tra i dodici migliori atleti juniores della regione per partecipare al Cool Swim Meeting di Merano, andato in scena dal 19 al 21 giugno. Una convocazione riservata agli atleti con le migliori prestazioni tabellari secondo il punteggio World Aquatics.

Porcu ha gareggiato nei 50 e 200 rana, nei 200 stile libero e nei 200 misti, contribuendo inoltre alle staffette 4×50 stile libero e 4×50 mista della rappresentativa lombarda. Prestazioni di assoluto valore, ottenute in un periodo particolarmente impegnativo: oltre al carico di allenamento, il giovane atleta era infatti reduce dagli esami di maturità, conclusi proprio il giorno della partenza per Merano. Il bilancio finale è stato più che positivo, con due medaglie d’argento nella categoria Juniores conquistate nei 50 rana e nei 200 misti, oltre a un’importante esperienza tecnica e personale.

Sempre con la rappresentativa della Regione Lombardia, un’altra convocazione di prestigio è arrivata per Leonid Angaroni, chiamato a difendere i colori lombardi al trofeo delle Regioni, disputato a Scanzano Jonico. La manifestazione riunisce i migliori Esordienti A italiani di ogni specialità, selezionati dai rispettivi Comitati Regionali.

Leonid è stato protagonista nei 100 e 200 rana, disputando due prove di ottimo livello che hanno confermato pienamente il valore dimostrato durante tutta la stagione. A rendere ancora più significativa l’esperienza è stato il brillante quinto posto finale conquistato dalla Lombardia nella classifica generale, risultato che conferma la forza del movimento natatorio regionale e del quale anche il giovane atleta saronnese è stato protagonista.

Prestazioni che testimoniano il lavoro quotidiano svolto da tecnici e società nella crescita dei propri atleti e che confermano il ruolo della Rari Nantes come una delle realtà di riferimento del nuoto lombardo. Un finale di stagione che, oltre ai risultati cronometrici, certifica la capacità del club saronnese di formare giovani pronti a confrontarsi con i migliori interpreti della disciplina, portando con orgoglio il nome di Saronno sui palcoscenici più prestigiosi.