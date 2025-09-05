SARONNO – Chianciano Terme ha ospitato, dall’1 al 9 agosto, i campionati italiani estivi di categoria 2025, appuntamento attesissimo per il nuoto nazionale, quest’anno spostato dalla classica sede di Roma causa Giubileo. Due sessioni, due categorie, e un’unica costante: le ottime prestazioni dei nostri ragazzi, che hanno chiuso la stagione 2024/2025 con risultati che fanno ben sperare per il futuro.

Nella prima parte della manifestazione (1-4 agosto), dedicata alla categoria Ragazzi, è arrivata la grande prova di Fabrizio Fuscaldo, che nei 100 dorso ha conquistato uno splendido quinto posto, sfiorando le posizioni da podio. Esordio da incorniciare anche per la matricola Riccardo Scarantino, che nei 100 farfalla ha portato a termine una bella prova.

Dal 5 al 9 agosto è stato invece il turno di Junior, Cadetti e Senior, con una squadra pronta a stupire. La “veterana” Claudia Varisco ha gareggiato nei 50 farfalla, confermando il suo lungo e proficuo percorso agonistico Giorgia Bertasi ha stabilito un piccolo record personale qualificandosi in tre gare (200 farfalla, 200 dorso e 100 dorso), migliorando prova dopo prova. Sempre una certezza Eleni Moia, capace di dare il meglio nei 100 e 200 farfalla, e ottima conferma anche per Maria Manuela Malucchi, protagonista nei 100 rana con una prestazione solida e di carattere.

A lasciare il segno è stato anche Tommaso Porcu, autore di un campionato da protagonista assoluto: cinque qualifiche (50, 100, 200 rana, 200 misti e 100 farfalla) e uno straordinario ottavo posto nei 200 rana, a pochi decimi dal podio. La stagione 2024/2025 si chiude dunque con un record di atleti qualificati ai Campionati Italiani e con una partecipazione che lascia trasparire entusiasmo, solidità e grandi prospettive per il futuro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09