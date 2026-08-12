SARONNO – Si chiude con indicazioni molto positive la stagione della Rari Nantes Saronno ai Campionati Italiani di Categoria Estivi, ultimo appuntamento di un’annata intensa e ricca di impegni.

In evidenza soprattutto Tommaso Porcu ed Eleni Moia. Porcu si era qualificato in ben sette gare e ha centrato due finali, chiudendo all’ottavo posto nei 200 rana e nei 200 misti. Proprio nei misti è arrivato il risultato più significativo: Tommaso ha migliorato il proprio personale sia in qualificazione sia in finale.

“Nei 200 misti ha disputato una gran bella gara – sottolinea l’allenatore Leonardo Sanesi -. Ha spinto fin dall’inizio e si è migliorato due volte. È una chiusura di campionato che gli dà fiducia”.

Grande protagonista anche Eleni Moia, che nei 200 farfalla ha firmato una prestazione di rilievo. Dopo aver sfiorato la finale nei 100 farfalla, ad appena quattro centesimi dal proprio personale, ha migliorato il proprio record nei 200 e chiuso al quarto posto, a pochissimo dal podio.

“Sono molto soddisfatto della sua gara. La medaglia sarebbe stata meritata, ma Eleni ha dimostrato ancora una volta il suo valore e soprattutto era soddisfatta della propria prestazione”.

Buone indicazioni anche dagli altri saronnesi: Giorgia Bertasi ha chiuso con un convincente 100 dorso, Fabrizio Fuscaldo ha sfiorato la finale dei 50 dorso per soli cinque centesimi, mentre Dora Tramonti ha terminato il campionato con un positivo 100 dorso, combattuto fino all’arrivo. Per Vittoria Niggi, invece, un appuntamento affrontato al termine di una stagione già molto intensa.

A sottolineare il valore del lavoro svolto è la presidente della Rari Nantes Saronno, Chiara Cantù, che rivolge un ringraziamento particolare agli atleti e a Leonardo Sanesi.

“Faccio i complimenti ai nostri ragazzi e a Leonardo per il lavoro, la competenza e l’impegno dimostrati durante tutta la stagione. Questi risultati hanno un valore ancora maggiore per una società come la nostra, che si allena in un unico impianto e non ne è il gestore. Per questo è importante sottolineare anche la collaborazione con Saronno Servizi e con tutto il suo staff, che quotidianamente contribuiscono a creare le condizioni necessarie per consentire ai nostri atleti di allenarsi e crescere. È grazie al lavoro di tutte le componenti che una realtà come la Rari Nantes Saronno può raggiungere risultati così importanti”.

“È stata una stagione lunga e impegnativa – conclude Sanesi – ma anche ricca di risultati e soddisfazioni. Abbiamo ancora margini di crescita e questo ci permette di guardare con fiducia alla prossima stagione”.

Ora per la Rari Nantes Saronno qualche settimana di pausa, prima di ripartire con nuovi obiettivi.

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