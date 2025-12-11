SARONNO – Dal 6 all’8 dicembre il palazzo del nuoto di Torino, per la terza edizione consecutiva, è stato il teatro del Campionato italiano invernale di nuoto Master. L’evento conferma il crescente interesse del movimento Master, registrando 1.862 atleti in rappresentanza di 232 società provenienti da tutta Italia.

La Rari Nantes Saronno si è classificata al primo posto nella Fascia A (società con più di 40 iscritti), poco distante, al secondo posto la Sisport di Torino e al terzo posto i Nuotatori Genovesi.

La squadra saronnese si è presentata compatta e determinata per puntare all’obiettivo, tutti gli atleti iscritti hanno dato il loro prezioso contributo e gara dopo gara si è costruito questo incredibile successo. Non sono mancate medaglie e prestazioni degne di nota:

Medaglia d’oro

Velleda Cernich – categoria M80 – nei 50 Stile libero e 100 rana

Patrizia Borio – categoria M50 – nei 50 stile libero

Camilla Carbone – categoria M20 – nei 50 e 100 dorso stabilendo due nuove migliori prestazioni nazionali

Mario Buzzetti – categoria M80 – nei 100 rana

Medaglia d’argento

Marika Soffientini – categoria M30 – nei 50 e 100 rana

Lucilla Corio – categoria M60 – nei 400 stile libero

Maurizio Massoni – categoria M75 – nei 400 stile libero

Medaglia di bronzo

Donatella De Benedictis – categoria M60 – nei 50 dorso

Elena Preite – categoria M45 – nei 50 dorso

Rebecca Cecchetto – categoria M20 – nei 50 dorso

Mario Buzzetti – categoria M80 – nei 50 stile libero

Maurizio Massoni – categoria M75 – nei 50 stile libero

Stefano Borghi – categoria M60 – nei 50 stile libero

Luigi Chiesa – categoria M70 – nei 100 rana

Rocco Meo – categoria M65 – nei 100 misti

Federico Urban – categoria M40 – nei 100 rana

James Thorpe – categoria M40 – nei 50 farfalla

Alessandro Canti – categoria M20 – nei 50 stile libero

Da citare anche diversi quarti posti che hanno contribuito enormemente alla classifica finale come Maria Grazia Tenanti nei 50 dorso, Danila Maddonini nei 50 rana, Valentina De Rosa nei 50 farfalla e le due mistaffette 4x50SL composte da Dennis Motta, Jessica Ieraci, Valentina De Rosa e Gabriele De Rosa (M100) e Samuele Mariani, Rebecca Cecchetto, Camilla Carbone e Alessandro Canti (M80).

È stato uno straordinario lavoro di squadra, iniziato nel mese di ottobre con una riunione tecnica del team allenatori per lavorare sulla strategia giusta. Nelle settimane successive si è cercato di coinvolgere tutti gli atleti in questa appassionante avventura e la risposta è stata incredibile: 75 atleti hanno deciso di mettersi in gioco. Chi non è riuscito a programmare la trasferta ha comunque sostenuto i propri compagni, in allenamento e a distanza, confermando la grande coesione del gruppo squadra (composto da atleti tra i 20 e gli 80 anni).

(foto dell’evento)

