SARONNO – La stagione 2024/25 si è chiusa con un bilancio straordinario per la Rari Nantes Saronno, capace di raccogliere numeri e risultati che confermano il ruolo di primo piano del club nel panorama lombardo e nazionale.

Il settore agonistico ha vissuto mesi di grande intensità e soddisfazioni: quasi la totalità degli atleti ha centrato la qualificazione ai Campionati regionali, traguardo mai raggiunto prima d’ora. A questo si aggiunge il record assoluto di dieci qualificati tra Criteria nazionali e Campionati italiani di categoria, a testimonianza della crescita costante della società. Non sono mancati nuovi record sociali e, soprattutto, la dimostrazione di un gruppo unito, orgoglioso e determinato in ogni categoria.

Il settore Master ha saputo lasciare il segno a livello nazionale e regionale. Il club ha conquistato il primo posto nel Circuito nazionale Supermaster nella fascia C, piazzandosi decimo nella classifica generale, oltre al secondo posto sia ai Campionati italiani invernali di Torino 2024 sia ai Campionati regionali di Lodi del febbraio 2025. Vittorie e podi sono arrivati anche in numerosi trofei, con prove convincenti nelle staffette e nelle gare individuali.

Accanto ai successi, non sono mancate le delusioni, vissute però come momenti di crescita. La società ha dimostrato ancora una volta la capacità di rialzarsi e di trasformare ogni esperienza in un’opportunità di miglioramento, mantenendo qualità e continuità in tutti i settori.

Lo sguardo è ora rivolto alla stagione 2025/26, che si apre con entusiasmo e alcune novità importanti nello staff tecnico. Il ritorno di Fabio Cozzi, storico allenatore della società, rappresenta un valore aggiunto. Accanto a lui opereranno i responsabili di categoria e un team di psicologhe sportive, che seguiranno i giovani più promettenti nei percorsi legati alla gestione delle emozioni e dell’ansia da gara.

Non mancheranno le attività rivolte ai più piccoli, grazie alla ripresa del settore propaganda in collaborazione con Saronno Servizi, e l’impegno nel percorso dedicato agli atleti con disabilità affiliati alla Fisdir. Confermato anche il tradizionale calendario di quattro manifestazioni casalinghe presso la piscina di Saronno, ognuna dedicata a un diverso settore della società.

Gli allenatori sottolineano l’importanza di un approccio equilibrato: gli esordienti devono poter crescere con gradualità, senza bruciare le tappe, per arrivare preparati e motivati al percorso che li accompagna fino ai senior.

Il settore Master, invece, proseguirà nel segno dello slogan che lo contraddistingue: “fun, fitness & competition“, con l’obiettivo di coniugare impegno, serenità, correttezza e spirito di squadra, ingredienti fondamentali per costruire nuove soddisfazioni.

La Rari Nantes Saronno è pronta a raccogliere le sfide della nuova annata sportiva con la stessa determinazione che l’ha portata a brillare nella stagione appena conclusa: confermare i successi e crescere insieme, sempre nel segno della passione per il nuoto.

