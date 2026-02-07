SARONNO – Grande successo di numeri e di partecipazione, la 16^ edizione del Meeting “Città di Saronno” dedicato agli atleti promozionali Fisdir si è svolta nel pomeriggio di domenica 1 febbraio. Fin dal primissimo pomeriggio sono arrivate, infatti, le delegazioni delle 17 squadre, provenienti da tutta la Lombardia e da Novara con famiglie e simpatizzanti che hanno riempito di gioia ed entusiasmo la piscina e gli spalti. Ben 175 gli atleti in gara, numero in crescita rispetto agli scorsi anni e di caratura importante per il circuito “Nord Cup” organizzato dalla federazione. Le gare, iniziate alle 15, si sono susseguite fino alle 19, garantendo la massima attenzione a tutti i partecipanti: questo grazie ai numerosi volontari della Rns, gruppo ormai super rodato per i grandi eventi. Il programma prevedeva gare da 25 e 50 metri, ben partecipate da tutti, ma sono state le le staffette 4 x 25 che hanno davvero entusiasmato atleti e pubblico.

Vince la manifestazione la società Pphb Polisportiva Bergamasca davanti a Asd Aole di Brescia, chiude il podio la squadra Osha Como. Le premiazioni, con la presenza dell’assessore allo sport Mauro Lattuada, sono state il coronamento di questa bella giornata di sport.

I 13 nuotatori saronnesi in gara hanno ottenuto l’8^ posto, ad un solo punto di distanza dai settimi. Contenti i tecnici Daniele Spotti, Alessandro Fontanari ed Elia Antonini e tutta la società che vede ripagato il proprio impegno nel campo dello sport inclusivo.

