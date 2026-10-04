SARONNO – Gli ultimi ritocchi, la firma con lo stencil e poi uno sguardo al lavoro appena concluso. Gli scatti di Armando Iannone raccontano le fasi finali della realizzazione del grande murales firmato da Andrea Ravo Mattoni in piazza Ugo La Malfa.

L’artista varesino ha lavorato per due giorni e mezzo sulla grande parete, trasformando la piazza in un laboratorio a cielo aperto seguito con curiosità da tanti saronnesi. L’opera ripropone “Le nozze di Bacco e Arianna”, soggetto legato al patrimonio artistico cittadino e alla grande stagione della pittura barocca lombarda. Il Saronno

Nelle fotografie si vedono Ravo sulla piattaforma elevatrice mentre completa i dettagli, controlla le proporzioni e appone la propria firma. Il murales porta così nel centro cittadino un’immagine della tradizione artistica attraverso il linguaggio contemporaneo della street art.

L’intervento rientra nel progetto “Varese Cultura 2030”, sostenuto da Provincia di Varese e Comune di Saronno. Domenica 4 ottobre l’opera sarà presentata ufficialmente alla città.

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