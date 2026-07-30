ROVELLO PORRO – Si chiude con un bilancio più che positivo la stagione 2025/2026 di Helianto. L’ultimo appuntamento, andato in scena sabato 25 luglio nella sala civica di Rovello Porro con l’inaugurazione della mostra “Anatomia della Luce, nudi di Gianluigi Alberio”, ha fatto registrare il record di ingressi, confermando il crescente interesse del pubblico per le iniziative promosse dall’associazione.

La mostra dell’artista Gianluigi Alberio, conosciuto anche a livello internazionale, conclude un anno di attività che ha visto Helianto proseguire nella propria missione di diffondere la cultura sul territorio attraverso esposizioni, incontri e momenti di approfondimento. Con “Anatomia della Luce”, Alberio propone una raccolta di opere dedicate al nudo, realizzate con la tecnica del Realismo Fotografico utilizzando acrilico e pastello a cera. Nel presentare l’esposizione, il presidente di Helianto Claudio Pagelli ha ricordato come il nudo sia uno dei soggetti più antichi e significativi della storia dell’arte, presente fin dall’antichità.

A rendere ancora più coinvolgente l’inaugurazione è stato il reading di poesie erotiche interpretato dagli attori Chiara Angaroni e Simone Giarratana, che ha accompagnato il pubblico in un percorso tra pittura e letteratura. Al termine della serata si è svolto il tradizionale momento conviviale con l’artista.

All’evento era presente anche il sindaco Paolo Volontè, che ha espresso il proprio ringraziamento all’associazione per il lavoro svolto in ventuno anni di attività e per l’impegno costante nella promozione culturale.

La chiusura della stagione coincide così con un importante traguardo per Helianto. Il record di visitatori registrato nell’ultimo appuntamento rappresenta infatti il segnale di un interesse sempre maggiore verso le proposte dell’associazione, che negli anni è diventata un punto di riferimento per la vita culturale di Rovello Porro e del territorio.

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