SARONNO – Il dibattito sulla riforma costituzionale ha trovato un momento di forte partecipazione popolare all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, dove il Comitato civico per il No della zona saronnese ha promosso un incontro pubblico lo scorso lunedì 16 febbraio. L’evento ha richiamato l’attenzione della cittadinanza sulla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, proponendo un’analisi approfondita delle ragioni contrarie alla revisione del sistema giudiziario, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante.

Sotto la guida dell’avvocato civilista Elisabetta Cioffi, del penalista Andrea Prestinoni e di Marcello Maria Buffa, giudice al tribunale di Varese, la serata ha esplorato le criticità della proposta Nordio-Meloni, evidenziandone i potenziali rischi per l’equilibrio dei poteri e per l’autonomia stessa della magistratura.

Il confronto, protrattosi per due ore e mezza, ha permesso al pubblico di intervenire numerose volte per sottolineare come la portata della riforma superi la semplice distinzione tra ruoli dei magistrati, andando a incidere su ben sette punti della costituzione. È emerso come il raggiungimento del referendum sia stato possibile solo grazie alla mobilitazione popolare che ha portato alla raccolta di oltre 500 mila firme in un solo mese, sopperendo a una carenza informativa sul reale impatto della scheda referendaria. La discussione ha inoltre posto l’accento sulla rapidità dell’iter parlamentare, giudicato eccessivamente veloce e privo di un reale dibattito emendativo che potesse modificare il testo originario.

Un’ulteriore nota di preoccupazione ha riguardato l’impossibilità di voto per cinque milioni di cittadini fuori sede, tra studenti e lavoratori, scelta interpretata dai presenti come un segnale del timore dell’esecutivo verso una fascia di elettorato potenzialmente decisiva. Sul piano tecnico ed economico, l’ex procuratore capo di Busto Arsizio, Gianluigi Fontana, ha messo in guardia circa l’inevitabile aumento dei costi e l’insorgere di contenziosi legali da parte dei magistrati che vedrebbero lesi i propri diritti acquisiti in fase di concorso.

In conclusione, è stato rimarcato che l’approvazione della riforma comporterebbe una spesa iniziale di 150 milioni di euro, destinata a crescere nel tempo, senza però affrontare i problemi strutturali della giustizia italiana. La carenza di organico tra magistrati e cancellieri, unitamente alla gestione critica dei fascicoli cartacei e ai ritardi nella digitalizzazione, rimangono nodi irrisolti che la riforma non sembra intenzionata a sciogliere.

L’analisi finale proposta durante l’incontro suggerisce dunque che, a fronte di costi ingenti per le casse pubbliche, il cittadino non trarrebbe alcun beneficio concreto dall’attuazione di questo nuovo impianto normativo.

(foto della serata)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09