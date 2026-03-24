SARONNO – Il dato complessivo è chiaro: nel comprensorio il Sì prevale in modo netto e diffuso, in linea con quanto accade in Lombardia e nelle province. Le eccezioni sono limitate e concentrate in pochi comuni, con Saronno che emerge come vero caso politico.

A livello generale, il quadro è definito: in Lombardia il Sì raggiunge il 53,56%, così come nelle province di riferimento – Varese al 55,61%, Como al 57,74% e Monza e Brianza al 52,76%. A livello nazionale, invece, prevale il No con il 53,74%.

Uno degli elementi più rilevanti è l’alta partecipazione al voto, con molti comuni sopra il 60%. Il dato più alto si registra a Saronno con il 67,86%, seguito da Origgio con il 65,44%, Ceriano Laghetto con il 65,19% e Cislago con il 64,52%. Sopra il 63% anche Lazzate (63,15%), Misinto (63,03%) e Turate (62,44%). Sul fronte opposto, l’affluenza più bassa si registra a Limbiate con il 57,35%, seguita da Rovello Porro con il 59,73% e Venegono Superiore con il 59,35%. Nel complesso, quasi tutti i comuni si collocano tra il 60% e il 65%, confermando un livello di partecipazione elevato e diffuso in tutto il territorio.

Il No: tre eccezioni, con Saronno in evidenza

Sono tre i comuni del territorio in cui vince il No. A Saronno il risultato è netto: 52,09% per il No contro il 47,91% del Sì, con un’affluenza del 67,86%, tra le più alte dell’intero comprensorio. Un dato che assume un peso politico rilevante: alta partecipazione e risultato chiaro in controtendenza rispetto a provincia e regione.

Diversa la situazione a Caronno Pertusella e Solaro, dove il No prevale ma di misura. A Caronno il No si ferma al 50,13% contro il 49,87%, mentre a Solaro raggiunge il 50,14% contro il 49,86%. In entrambi i casi lo scarto è minimo e il risultato resta in equilibrio.

Il Sì domina nel resto del territorio

In tutti gli altri comuni il Sì si impone con percentuali spesso superiori al 54% e con punte ancora più alte. Nel Saronnese spicca Uboldo con il 58,68%, seguito da Cislago (55,49%), Gerenzano (54,20%) e Origgio (53,94%).

Nelle Groane il risultato più alto si registra a Lazzate con il 60,51%, il dato più elevato dell’intero comprensorio. Seguono Cogliate (57,22%), Misinto (56,34%) e Cesano Maderno (55,17%), mentre Limbiate (50,29%) e Ceriano Laghetto (50,87%) restano su valori più equilibrati ma comunque favorevoli al Sì.

Nel Comasco il Sì è sempre sopra il 53%: Rovello Porro (56,74%), Turate (54,71%), Mozzate (54,57%) e Rovellasca (53,71%).

Nel Tradatese si conferma lo stesso andamento: Castiglione Olona (56,72%) guida il gruppo, seguita da Venegono Superiore (54,04%), Venegono Inferiore (53,92%) e Tradate (53,04%).

Il quadro finale

Il territorio si allinea quindi in modo compatto al dato lombardo e provinciale, con una prevalenza diffusa del Sì. Le eccezioni non cambiano il risultato complessivo, ma assumono un valore politico: tra queste, Saronno rappresenta il caso più significativo, sia per il risultato sia per l’elevata partecipazione al voto.

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