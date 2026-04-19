SARONNO – Quindici partecipanti, tavoli al lavoro tra piccoli elettrodomestici, computer e cuciture: il Repair Cafè è tornato a Cassina Ferrara e conferma una partecipazione costante, con risultati concreti già nel corso del pomeriggio.
L’appuntamento si è svolto sabato 11 aprile al centro sociale di Cassina Ferrara, dove volontari e cittadini si sono ritrovati per riparare oggetti guasti o danneggiati. Un’iniziativa semplice ma efficace: portare ciò che non funziona più e provare a sistemarlo insieme, evitando di gettarlo.
Nel corso del pomeriggio sono state 15 le persone presenti. Circa la metà degli oggetti è stata riparata subito, mentre altri interventi richiederanno un secondo passaggio e saranno completati nel prossimo incontro. Alcuni dispositivi, invece, non sono risultati riparabili.
Le immagini raccontano bene lo spirito dell’iniziativa: dai lavori di cucito alle riparazioni informatiche, fino al confronto diretto tra volontari e partecipanti. Non manca anche un approccio educativo, come dimostra il “vademecum del buon riparatore” esposto durante l’evento, che ricorda come servano tempo, pazienza e comprensione del funzionamento degli oggetti.
Il Repair Cafè si conferma così un momento di socialità e condivisione di competenze, oltre che un piccolo contributo concreto alla riduzione degli sprechi.
Il prossimo appuntamento è previsto per maggio, anche se la data è ancora in fase di definizione.
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