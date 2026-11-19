RESCALDINA – La luce entra dal grande lucernario e scende sulle vetrine del nuovo primo piano del centro commerciale di Rescaldina, inaugurato giovedì 19 novembre. Nelle foto lo sguardo corre lungo il passaggio centrale, tra dischi bianchi sospesi al soffitto, colonne rivestite di verde e una lunga fascia di listelli color legno. Il pavimento chiaro e le strisce luminose sopra le insegne danno risalto alle vetrine.

Su un lato si riconoscono Only e Pinalli, con il rosa acceso degli schermi della profumeria. Di fronte spicca l’arcobaleno di Scarpe & Scarpe, mentre più avanti compare l’insegna di King. Le immagini riprendono la galleria da entrambe le direzioni. C’è chi cammina lungo il corridoio, chi si ferma davanti alle vetrine e chi si siede sulla panchina accanto a una delle colonne verdi.

Nell’area ristoro cambiano le forme e la luce. Sopra i tavoli, le linee luminose seguono i pannelli curvi del soffitto. Una grande fioriera separa i posti a sedere dal passaggio. Alle sue spalle si vedono il bancone di Caffè Vergnano 1882, con le lampade sospese, e l’insegna di Alice Pizza. Alcuni visitatori sono già seduti ai tavolini, mentre altri attraversano la sala.

Uno scatto dall’esterno mostra l’ingresso visto dal parcheggio, con le strisce pedonali in primo piano e le insegne di Spazio Conad, Medi-Market e McDonald’s ben visibili. Secondo il comunicato del centro, i lavori hanno interessato circa 11.000 metri quadrati e portato all’apertura di 25 nuovi punti vendita. L’area ristoro occupa 1.500 metri quadrati e l’intero centro conta ora 90 negozi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09