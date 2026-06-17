SARONNO – Segnalazioni, fotografie, denunce pubbliche e richieste di intervento si susseguono da mesi. Eppure nel Retrostazione nulla è cambiato. Mentre continuano a comparire valigie rubate, trolley svuotati e documenti abbandonati tra piazza Zerbi e le aree vicine alla stazione, a intervenire sono solo i cittadini, arrivati persino a rintracciare le vittime dei furti per restituire loro effetti personali e carte di credito recuperati tra i rifiuti.

È l’ultima denuncia che arriva dal quartiere dove, negli scorsi mesi, i residenti avevano segnalato la presenza sempre più frequente di bagagli sottratti ai viaggiatori del Malpensa Express e poi abbandonati dopo essere stati rovistati. Una situazione che, secondo chi vive nella zona, continua a ripetersi nonostante le numerose segnalazioni inviate negli ultimi mesi anche all’Amministrazione comunale.

A raccontare l’episodio è un residente che nei giorni scorsi ha recuperato l’ennesima valigia svuotata trovata in piazza Zerbi. All’interno erano rimasti documenti personali e diverse carte di credito. Dopo alcune ricerche sui social network è riuscito a risalire al proprietario e a contattarlo telefonicamente.

“Ormai è diventata normalità – racconta – Sono riuscito a contattare uno dei derubati e ci siamo incontrati. Ho potuto restituirgli i documenti e le numerose carte di credito che erano state abbandonate in piazza Zerbi”.

Un episodio che fotografa il livello di esasperazione raggiunto nel quartiere. I residenti sostengono di non vedere controlli costanti né interventi capaci di interrompere un fenomeno che ormai si manifesta quasi quotidianamente. Così, nell’assenza di risposte percepite come efficaci, sono gli stessi abitanti a raccogliere i resti dei furti, a recuperare documenti e a tentare di restituirli ai proprietari.

Il problema delle valigie rubate e svuotate era stato denunciato pubblicamente più volte e da tempo anche perchè i ladri agiscono in mezzo alla piazza senza remore. Secondo le testimonianze raccolte, i bagagli vengono sottratti a viaggiatori diretti o provenienti dall’aeroporto e successivamente portati nel Retrostazione, dove vengono aperti e rovistati. Denaro, dispositivi elettronici e oggetti di valore spariscono, mentre vestiti, documenti e altri effetti personali vengono abbandonati tra marciapiedi, parcheggi e aree verdi.

“Nel frattempo il quartiere continua a essere una discarica a cielo aperto – concludono i residenti – È diventato invivibile”.

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