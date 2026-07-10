SARONNO – Il festival Reverie seconda giornata. La fotogallery racconta i momenti principali della serata tra qualche goccia di pioggia e gli eventi organizzati in diverse location.

Il calendario si è aperto nel tardo pomeriggio all’Olio Fishbar con la presentazione del libro “Ritagli di vita” di Annalisa Podestà, in dialogo con Mariassunta Miglino, in un incontro organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Saronno. La serata è poi proseguita alle 20.30 in piazza Avis con “GatherDance” di Intefalde Aps, performance di teatro-danza proposta in prima nazionale e dedicata ai temi dell’identità, dell’incontro tra culture e del movimento.

Alle 21 il pubblico si è diviso tra due appuntamenti in contemporanea. A Palazzo Visconti è andato in scena “Stretto” di Stefano Panzeri, mentre a Villa Gianetti i più piccoli e le famiglie hanno assistito a “Un clown semplice”, spettacolo dedicato al teatro di figura e alla comicità. Qualche goccia di pioggia è caduta ma sono spuntati gli ombrelli e il pubblico non si è mosso.

La rassegna, promossa dal Comune di Saronno con la direzione artistica degli Eccentrici Dadarò, si concluderà sabato 11 luglio con l’ultima giornata di eventi diffusi tra piazze, cortili e spazi del centro storico. La fotogallery documenta alcuni dei momenti più significativi della seconda serata.

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