SARONNO – È iniziato oggi, giovedì 9 luglio, Reverie, il festival diffuso che fino a sabato porterà nel centro di Saronno spettacoli di teatro, musica, circo contemporaneo e arti di strada. In questa gallery i momenti della serata inaugurale, con le prime esibizioni nelle piazze e lungo la Zona a traffico limitato, dove artisti e pubblico hanno dato il via all’edizione 2026 della manifestazione.

La giornata inaugurale si è aperta alle 18 con Raffaele Kohler & Slide Pistons, marching band itinerante nella Zona a traffico limitato, con replica alle 19. Alle 18.30 in piazza Indipendenza è andato in scena “Attenti a quei due” della compagnia La Fabiola.

In serata, alle 20.30, piazza Avis ha ospitato “Incomica” degli Eccentrici Dadarò. Alle 21 doppio appuntamento: Crewditè con Mc Stefano Pistone all’interno della rassegna Estate Divina a Villa Gianetti e “Viaggio di una crinolina” della Fucina del Circo a Palazzo Visconti.

La prima giornata si è conclusa alle 22.15 in piazza Libertà con il Lemon Live Show dei Jaga Pirates.

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