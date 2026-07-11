SARONNO – Si è conclusa nella serata di sabato 11 luglio la prima edizione di Rêverie, il festival delle arti performative che per tre giorni ha proposto spettacoli e iniziative in diversi punti del centro cittadino. La fotogallery racconta i momenti dell’ultima serata, con il pubblico distribuito tra le varie location del festival.

L’appuntamento che ha richiamato il maggior numero di spettatori è stato “Let’s Twist Again” dei Black Blues Brothers in piazza Libertà. Attorno all’area dello spettacolo si è raccolto un folto pubblico che ha seguito fino al termine le esibizioni di acrobatica e comicità, sottolineandole con diversi applausi.

Numerose anche le famiglie con bambini presenti fin dal tardo pomeriggio, in particolare agli spettacoli dedicati ai più piccoli, tra bolle di sapone, clownerie, giocoleria e momenti di partecipazione diretta del pubblico.

Tra gli eventi conclusivi della manifestazione anche l’esibizione dei Sanbiki no Taikouchi, con i tradizionali tamburi giapponesi, che ha attirato molti curiosi e appassionati.

Nel corso della serata erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Maria Cornelia Proserpio, Matteo Fabris e Francesca Rufini, oltre ai consiglieri comunali Roberto Spreafico, Massimiliano D’Urso e Novella Ciceroni, che hanno assistito ad alcuni degli appuntamenti in programma.