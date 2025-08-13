SARONNO – Comicità e musica nello spettacolo di Chibo, “Canto i muri live”, che lo scorso 8 agosto ha animato l’estate in villa Gianetti. Una serata particolare, fatta di un umorismo non ordinario: l’artista Chibo, nome d’arte di Chiara Elisa Boi, ha dato voce ai muri, con le scritte più ironiche e iconiche che potesse trovare. Armata di chitarra e della sua sola voce, la cantante ha avuto molto successo tra il numeroso pubblico saronnese.

Il concept, che unisce comicità, street poetry e cantautorato, nasce dall’idea che ogni muro abbia una voce: Chibo, nome d’arte di Chiara Elisa Boi, è una cantautrice milanese che ha trasformato l’urbanità in ispirazione e l’ironia in cifra stilistic

