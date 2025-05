SARONNO – Sabato sera lo stadio Gianetti di via Biffi è stato teatro del primo atto della semifinale regionale del campionato Under 18. Il Fbc Saronno ha superato con il punteggio di 2-1 il Pozzuolo, conquistando un successo prezioso in vista del ritorno, in programma mercoledì sera.

La squadra allenata da mister Fabio Tibaldo ha gestito il gioco per gran parte del match, anche se ha rischiato nella ripresa, quando i milanesi sono riusciti a trovare il momentaneo pareggio. Ma nel finale è arrivata la rete decisiva dei biancocelesti.

La cronaca

Nel primo tempo, al 28’, Tibaldo si rende pericoloso con una conclusione respinta dal portiere. Al 43’ il Saronno sblocca il punteggio: Modenesi, ben appostato sul secondo palo, sfrutta un traversone preciso e insacca l’1-0. Gli ospiti rispondono al 45’ con una pericolosa incornata di Giuliani, ma Marchi respinge con prontezza.

Nella ripresa, dopo un palo colpito da Rinaldi al 3’ e un’altra azione in velocità tra Tibaldo e lo stesso Rinaldi al 6’ (conclusa con una parata in angolo), arriva il pareggio del Pozzuolo: al 33’ Gatti è il più lesto a risolvere una mischia in area e segna l’1-1.

Il Fbc non si scoraggia e trova il gol vittoria al 41’: Sironi si inserisce in area, recupera un pallone vagante e firma il definitivo 2-1, tra l’entusiasmo del pubblico saronnese.

Le formazioni

FBC SARONNO: Marchi, Alla, Modenesi, Lopez, Stucchi, Provasi, Degano, Tibaldo, Rinaldi, Sironi, Quaglio. A disposizione: Visentin, Emiliani, Orhan, Primi, Reina, Salemi, Minini, Fassi, Marsili. All. Tibaldo.

POZZUOLO: Casiraghi, Pascale, Peroni, Di Gregorio, Pellizzoni, Gatti, Frigerio, Giuliani, Nichetti, De Souza, Di Domenico. A disposizione: Tirli, Masia, Tabbone, Brioni, Danelli, Rossi, Sparacia. All. Leccioli.

Una vittoria importante per il Saronno, che ora può guardare con fiducia al match di ritorno per conquistare l’accesso alla finalissima.

