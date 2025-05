POZZUOLO MARTESANA – Obiettivo raggiunto per l’Fbc Saronno under 18, che mercoledì sera ha conquistato la qualificazione alla finalissima regionale pareggiando 1-1 sul campo del Pozzuolo. Forte del 2-1 dell’andata al Colombo Gianetti, la formazione di mister Fabio Tibaldo e del direttore generale Marco Proserpio ha saputo gestire con maturità una sfida tesa ed equilibrata.

Nel primo tempo meglio il Pozzuolo, pericoloso in più occasioni e contenuto da un attento Visentin. Nella ripresa il Saronno ha colpito subito: al 3′ gran gol dalla distanza di Sironi. Il pareggio del Pozzuolo è arrivato al 20′, con un preciso tiro di Giuliani all’incrocio. Ma i biancocelesti non si sono scomposti, hanno difeso con ordine fino al triplice fischio, strappando il pass per l’ultimo atto della competizione.

La finalissima per il titolo regionale si giocherà lunedì 2 giugno su campo neutro contro il Rozzano, che ha eliminato l’Ospitaletto.

Pozzuolo-Fbc Saronno 1-1

POZZUOLO: Casiraghi, Antidormi, Peroni, De Souza, Pellizzoni, Gatti, Frigerio, Giuliani, Nichetti, Danelli, Pascale. A disposizione: Tirli, Masia, Tabbone, Brioni, Di Domenico, Rossi, Sparacia, Dell’Acqua, De la Cruz. All. Leccioli.

FBC SARONNO: Visentin, Alla, Modenesi, Lopez, Stucchi, Provasi, Degano, Tibaldo, Rinaldi, Sironi, Quaglio. A disposizione: Marchi, Orhau, Primi, Salemi, Minini, Reina, Fassi, Emiliani. All. Tibaldo.

Arbitro: Bardaglio di Como.

Marcatori: 3′ st Sironi (S), 20′ st Giuliani (P).

29052025