SARONNO – Una giornata di sport e passione che si è trasformata in una grande festa: la “Dodici ore” di calcio no stop, andata in scena lo scorso fine settimana al centro sportivo Matteotti di via Sampietro e promossa dal Fbc Saronno, ha registrato un notevole successo di pubblico e partecipazione.

In campo si sono alternate sedici squadre, impegnate in una lunga maratona di partite che si è conclusa solo a mezzanotte e mezza, tra applausi e fuochi d’artificio. A trionfare, al termine di un torneo combattuto e divertente, sono stati i Renegades, formazione che schierava anche due volti del Fbc Saronno: Diego Cabezas e Mathias Serra.

Tanti i presenti sugli spalti per tifare, sostenere e godersi una manifestazione che ha unito calcio e socialità in un clima di entusiasmo e amicizia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

14072025