SARONNO – La fotogallery della sfida firmata da Edio Bison racconta una serata difficile per la Robur Saronno, che mercoledì ha rimediato l’ottava sconfitta consecutiva contro il 7 Laghi Gazzada, uscito dal Palaronchi con un 74-83 che pesa sulla classifica. Le immagini mostrano una squadra costretta a inseguire fin dall’inizio, con qualche spunto positivo dopo l’intervallo ma senza riuscire a completare la rimonta: ogni volta che i biancazzurri si avvicinavano, gli ospiti ristabilivano il margine.
Nella serie di scatti emerge anche il nervosismo della serata, culminato con l’espulsione di Fioravanti, autore comunque di 14 punti. In evidenza Molteni, miglior realizzatore con 22 punti, seguito da Negri con 11, ma la prestazione complessiva non è bastata a invertire la rotta.
Ora arriva la pausa di campionato: la Robur tornerà in campo domenica 7 dicembre a Nerviano, con la necessità di ritrovare certezze e soluzioni dopo un inizio di stagione complicato che l’ha fatta scivolare al penultimo posto con due sole vittorie in dieci gare.
