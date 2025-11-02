SARONNO – Le immagini di Edio Bison restituiscono l’anima della partita al PalaRonchi. La Robur Saronno ha vissuto una gara divisa in due: tre quarti complicati e un finale di pura energia in cui i biancoazzurri hanno sfiorato la rimonta contro la Social Osa Milano. Nel racconto fotografico ci sono i dettagli più significativi del match: i tiri liberi nel silenzio del palazzetto, le indicazioni dello staff alla lavagnetta, le penetrazioni in area, il salto a due che ha aperto la sfida e le azioni nel traffico del pitturato. Le foto catturano il volto concentrato dei giocatori, il pubblico, gli applausi e l’atmosfera che ha accompagnato l’ultimo quarto, quando la Robur ha cambiato marcia. C’è anche un tenero momento sugli spalti. La partita è finita 71-73 ma le immagini mostrano una squadra viva e capace di provarci fino all’ultimo possesso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09