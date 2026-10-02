SARONNO – Il nuovo volto esterno della scuola Rodari è ormai completato. Dopo il cantiere che ha accompagnato la realizzazione del nuovo edificio scolastico, sono arrivati a conclusione anche gli interventi negli spazi all’aperto: percorsi, aree verdi e soprattutto nuovi spazi dedicati al gioco e all’attività dei bambini.

Tra le novità più evidenti c’è il campo polivalente, realizzato con una pavimentazione colorata e attrezzato anche con canestri. A questo si aggiunge un’area gioco con un percorso che riproduce una piccola strada, completa di segnaletica orizzontale: frecce, stop, precedenze e divieti diventano così elementi con cui i bambini potranno giocare e, allo stesso tempo, familiarizzare con le prime regole della strada.

Completati anche i vialetti che collegano i diversi spazi della scuola, le aiuole e le sistemazioni del verde. Tra queste anche gli spazi terrazzati, arredati con sedute colorate.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Lattuada per la conclusione di questa fase dell’intervento. Da lunedì gli alunni potranno utilizzare anche l’ingresso principale davanti alla scuola, un ulteriore passo verso la piena fruizione del nuovo complesso.

Lattuada ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno lavorato al cantiere e contribuito a portare a termine le opere, dagli operai ai tecnici impegnati nelle diverse fasi dell’intervento. Un pensiero, infine, ai bambini della Rodari, con l’augurio che possano vivere e utilizzare al meglio i nuovi spazi della loro scuola.

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