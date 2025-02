CESANO MADERNO – Fiamme nel tardo pomeriggio in via Turati, all’angolo con via Stromboli, dove alcune auto parcheggiate in un’area privata sono state avvolte da un incendio. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o a strutture vicine.

L’allarme è scattato intorno alle 17,30 di giovedì 7 febbraio. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale di Monza e Brianza, con un’autopompa da Desio e due autobotti provenienti da Bovisio Masciago e Lazzate. I pompieri hanno domato rapidamente il rogo, mettendo in sicurezza l’area e scongiurando ulteriori danni.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Le forze dell’ordine, presenti sul posto, hanno avviato i rilievi per accertare l’origine dell’incendio e chiarire la dinamica dell’accaduto.

