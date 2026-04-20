CISLAGO – Cislago il commercio locale ha incontrato la creatività: nei giorni scorsi ha preso il via la terza edizione del concorso “Rondoni in vetrina”, iniziativa dedicata alle attività del territorio con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino. Il concorso si è rivolto a negozi ed esercenti locali, chiamati ad allestire le proprie vetrine ispirandosi al tema dei rondoni, simbolo ormai riconoscibile per la comunità.

Sono state dieci le attività che hanno aderito all’iniziativa, realizzando composizioni originali e curate nei dettagli. Le vetrine hanno così offerto un percorso visivo diffuso tra le vie del paese, contribuendo a rendere più vivace e attrattivo il tessuto commerciale grazie a creatività e sensibilità artistica.

I cittadini hanno avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza fino a sabato 18 aprile, scegliendo tra due modalità di voto: quella cartacea, con schede da consegnare direttamente nei negozi partecipanti, oppure online, tramite QR code disponibile in loco o attraverso un modulo digitale dedicato.

La proclamazione del vincitore avverrà tenendo conto sia delle votazioni popolari sia della valutazione tecnica di una giuria. Quest’ultima ha esaminato gli allestimenti attribuendo punteggi sulla base di criteri precisi: valore artistico, creatività e coerenza con il tema proposto.

L’iniziativa si è confermata anche in questa terza edizione come un’occasione per rafforzare il legame tra commercio e comunità, stimolando la partecipazione dei cittadini e promuovendo il territorio attraverso forme di espressione semplici ma coinvolgenti.

(foto dalla pagina facebook del Comune di Cislago)

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